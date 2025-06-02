Рафал Тшасковський прокоментував поразку на президентських виборах у Польщі

Як повідомляє Twitter-акаунт Рафала Тшасковського

Мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляв “Громадянську коаліцію”, вперше висловився щодо своєї поразки на президентських виборах, що відбулися 1 червня. Цей коментар він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Тшасковський подякував своїм прихильникам за підтримку, зазначивши важливість спільної роботи над майбутнім Польщі.

“ДЯКУЮ за кожен голос. Я боровся за те, щоб ми разом побудували сильну, безпечну, чесну та чуйну Польщу. Сучасну Польщу, де кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Дякую всім, хто голосував за цю Польщу.” – Рафал Тшасковський

Крім того, він привітав свого опонента Кароля Навроцького з перемогою, підкресливши, що ця перемога є “зобов’язанням, особливо в такі важкі часи, з таким рівним рахунком”.

Аналіз президентських виборів у Польщі

Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький, кандидат від “Право і справедливість”, отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

На початку другого туру, за результатами екзитполу, Тшасковський лідирував з 50,3% голосів, тоді як Навроцький отримав 49,7% голосів.

Перший тур виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський здобув 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Менцен, який отримав 14,81%, не пройшов до другого туру.

У другому турі, що відбувся 1 червня, виборці обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.