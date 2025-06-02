Рафал Тшасковський прокоментував поразку на президентських виборах у Польщі

Як повідомляє Twitter-акаунт Рафала Тшасковського
Мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляв “Громадянську коаліцію”, вперше висловився щодо своєї поразки на президентських виборах, що відбулися 1 червня. Цей коментар він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х.
Тшасковський подякував своїм прихильникам за підтримку, зазначивши важливість спільної роботи над майбутнім Польщі.
“ДЯКУЮ за кожен голос. Я боровся за те, щоб ми разом побудували сильну, безпечну, чесну та чуйну Польщу. Сучасну Польщу, де кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Дякую всім, хто голосував за цю Польщу.”
Крім того, він привітав свого опонента Кароля Навроцького з перемогою, підкресливши, що ця перемога є “зобов’язанням, особливо в такі важкі часи, з таким рівним рахунком”.
Аналіз президентських виборів у Польщі
Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький, кандидат від “Право і справедливість”, отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.
На початку другого туру, за результатами екзитполу, Тшасковський лідирував з 50,3% голосів, тоді як Навроцький отримав 49,7% голосів.
Перший тур виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський здобув 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Менцен, який отримав 14,81%, не пройшов до другого туру.
У другому турі, що відбувся 1 червня, виборці обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.