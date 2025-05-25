Тшасковський відмовився підписувати декларацію проти вступу України до НАТО

Про це повідомляє польська агенція PAP

Рафал Тшасковський, кандидат на пост президента Польщі, відмовився підписувати декларацію, запропоновану лідером націоналістичної “Конфедерації” Славоміром Менценом. У цій декларації містився пункт, що заперечує вступ України до НАТО. Про це повідомила польська інформаційна агенція PAP.

Менцен, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів і вибув з подальшої боротьби, запросив до обговорення Тшасковського від “Громадянської платформи” та Кароля Навроцького від “Право і справедливість”. Він також запропонував їм підписати декларацію з восьми пунктів, щоб виборці “Конфедерації” могли визначити, кого підтримати у другому турі. За словами Менцена, його підтримують близько трьох мільйонів поляків.

Кароль Навроцький підписав цю декларацію 22 травня, підтримавши вимогу Менцена про відмову від членства України в НАТО. Він зазначив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу призведе до того, що “весь НАТО опиниться у стані війни з Росією”.

На противагу цьому, Тшасковський чітко висловив свою підтримку вступу України до НАТО, незважаючи на вимоги Менцена. Політики також не змогли дійти згоди щодо передачі повноважень ЄС, нових угод та законів, які обмежують свободу слова. Тшасковський підкреслив, що завжди був рішучим противником мови ненависті і продовжуватиме боротися з нею.

«Путін розуміє лише мову сили і не зупинить війну без гарантій безпеки. Якщо таких гарантій, особливо від США, не буде, він озброїться і знову нападе. Коли побачить нашу слабкість, існує ризик подальшої агресії», – зазначив Тшасковський.

Хоча Тшасковський погодився з деякими пунктами декларації Менцена, він відмовився її підписувати. Менцен навіть запропонував підписати варіант документа лише з тими пунктами, які підтримує кандидат, на що Тшасковський відповів: «Я нічого не підписуватиму, бо я не Кароль Навроцький».

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня. За його результатами Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а Менцен з 14,81% вибув з перегонів. Другий тур виборів заплановано на 1 червня.