Рафал Тшасковський перемагає на президентських виборах у Польщі

Про це свідчить екзитпол центру Ipsos для телеканалів Polsat, TVN і TVP, передає Gazeta wyborcza

На президентських виборах у Польщі мер Варшави Рафал Тшасковський здобув перемогу, отримавши 50,3% голосів виборців. Ці результати були оприлюднені на основі екзитполу, проведеного центром Ipsos для телеканалів Polsat, TVN і TVP, згідно з інформацією від Gazeta Wyborcza.

Тшасковський випередив свого суперника, голову Інституту національної пам’яті Польщі, консерватора Кароля Навроцького, який набрав 49,7% голосів, що свідчить про невелику різницю у 0,6%.

За даними екзитполів, у другому турі виборів Тшасковський домінував у містах, де його підтримка коливалася від 52,8% до 67,8% в залежності від розміру населеного пункту. Натомість у сільській місцевості лідирував Навроцький, отримавши 63,4% голосів.

Перший тур виборів, що відбувся 18 травня, показав такі результати: Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а кандидат Менцен з 14,81% вибув із перегонів.

Другий тур президентських виборів відбувся 1 червня, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від «Громадянської платформи» та Каролем Навроцьким від партії «Право і справедливість», які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Погляди кандидатів

Обидва кандидати висловлюють підтримку збільшенню витрат на оборону та наданню допомоги Україні, проте їхні позиції розходяться в інших аспектах. Тшасковський вважає, що членство України в НАТО є критично важливим для безпеки Польщі, тоді як Навроцький заявив, що не підтримає ратифікацію вступу України до Альянсу, оскільки це може призвести до втягування НАТО у конфлікт з Росією.

У міжнародній політиці Тшасковський акцентує на важливості підтримки зв’язків з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, тоді як Навроцький більше орієнтується на Вашингтон.

Крім того, кандидати мають різні погляди на соціальні питання: Тшасковський підтримує права ЛГБТ та доступ до абортів, тоді як Навроцький виступає проти, посилаючись на католицькі традиції.