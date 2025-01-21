Про це повідомляє Vatican News.

Раффаелла Петріні стане першою жінкою в історії, яка очолить губернаторство Ватикану. З 2021 року вона обіймала посаду генерального секретаря цієї структури.

Папа Франциск зазначив, що жінки демонструють високі результати на цій посаді та, за його словами, виконують роботу навіть краще, ніж чоловіки.

Петріні замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, який досі був головою уряду міста-держави.