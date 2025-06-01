Обвал залізничного мосту в Курській області: постраждалі та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 1 червня в Курській області Росії, в районі Железногірська, стався серйозний інцидент – обвал залізничного мосту під час проходження вантажного локомотива. Про це повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Обвал стався на 48-му кілометрі траси Тросна–Калинівка. За попередніми даними, частина локомотива впала з мосту на автомобільну дорогу, що проходить під ним. Після падіння тепловоза виникло займання, але рятувальники МНС швидко ліквідували вогонь.

Губернатор зазначив, що решта вагонів залишилися на залізничній платформі. Внаслідок аварії один з машиністів отримав травми ніг, і всіх членів локомотивної бригади було госпіталізовано.

На даний момент рух автомобілів під мостом заблоковано, організовано об’їзд. Оперативні служби працюють на місці події, і наразі з’ясовуються причини обвалу.

Цей інцидент стався на фоні нещодавнього обвалу мосту на пасажирський потяг у Брянській області, де загинули семеро людей, а 66 отримали травми. Обставини обох випадків наразі встановлюються.