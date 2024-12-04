У 2024 році Україна виготовила вже перші 100 ракет, а також запустила серійне виробництво ракети "Паляниця".

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у колонці для видання “Лівий берег”.

Міністр нагадав, що президент Володимир Зеленський уже зазначав, що Україна вже виготовила перші 100 ракет цього року.

“Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети “Паляниця”, яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони”, – додав Умєров.

Він відзначив, що цей досягнутий результат є яскравим прикладом ефективної співпраці між державними структурами та приватним сектором для досягнення спільної мети.

Також Умєров розповів, що в країні відновили й масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу “Нептун”. За його словами, модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.