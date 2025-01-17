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Ракета “Starship” компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час запуску

Сьомий тестовий запуск космічного корабля Starship із ракетою-носієм Super Heavy, створених для пілотованих місій на Місяць, закінчився невдачею. У мережі поширюються відео падіння корабля.

П’ятниця, 17 січня 2025, 08:17

Про це повідомила компанія-виробник.

Ракета стартувала з космодрому в Бока-Чика, штат Техас, з метою доставити на орбіту вантаж, що імітує 10 модернізованих супутників Starlink. Це була перша спроба Starship виконати завдання з виведення вантажу в космос.

Перший ступінь ракети Super Heavy успішно виконав свою місію, вивівши корабель на орбіту, та повернувся на стартовий майданчик. Однак після відділення верхній ступінь Starship втратив зв’язок із Землею через 8,5 хвилин польоту.

Попередні дані вказують на пожежу в кормовій частині корабля, яка призвела до його руйнування. Уламки впали в Атлантичний океан.

“Попередні дані говорять про те, що у нас був витік кисню/палива в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна корабля. Він був досить великим, щоб створити тиск, що перевищує пропускну здатність вентиляційного отвору. Крім само собою зрозумілої подвійної перевірки на наявність витоків, ми додамо пожежогасіння до цього обсягу і, ймовірно, збільшимо площу вентиляційного отвору”, пояснив причини аварії Ілон Маск, засновник SpaceX.

Попри невдачу, компанія вже готується до наступного запуску, проводячи ретельне розслідування інциденту.

Теги: Starlink, Ілон Маск, ракета, SpaceX

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