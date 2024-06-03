Отримання американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 км означає, що тепер Україна може смертельно вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму.

Про це пише The Economist.

“Після того, як США дозволили бити Україні американською зброєю по території Росії, досі незрозуміло, чи буде це включати російську тактичну авіацію, яка запускає планерні бомби на Харківщині. Але все ще очікується, щоби США дозволили вражати військові цілі по всій Росії”, – йдеться в матеріалі.

Проте допоки Україна чекає таке рішення, російським окупантам стає вкрай небезпечно на анексованому півострові. The Economist наводить слова британського стратега Лоуренса Фрідмана, який каже, що “Крим – слабке місце для Росії”, адже вміщує в себе багато обʼєктів, які хоче захистити Кремль.

“Атаки на Крим – це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на Путіна, щоби домогтися поступок у майбутньому”, – вважає Фрідман.

Та зазначає, що таке ослаблення протиповітряної оборони в Криму “може бути частиною підготовки до неминучого прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи”.