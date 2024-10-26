Пізно ввечері у п'ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували ракетами Дніпро. Внаслідок атаки, за попередньою інформацією, загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, серед них четверо дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Перша інформація про наслідки ракетної атаки на Дніпро з’явилась до опівночі. Глава ОВА написав, що внаслідок атаки пошкоджена житлова забудова і повідомив про перших постраждалих – двох чоловіків, один з яких перебував у важкому стані. Обох госпіталізували.

В ніч на 26 жовтня Лисак повідомив про першу постраждалу дитину – дівчинку 8 років, а також – про збільшення кількості постраждалих до дев’яти.

“У Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості. Загалом на зараз – вже 9 поранених. Четверо госпіталізовані. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів”, – йдеться у дописі.

Трохи пізніше з’явилась інформація про трьох загиблих і поранення 17-річного хлопця, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Станом на 01:41 Лисак написав, що з-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.

“Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них – 4 дітей. Одна дитина – у важкому стані”, – додав він.

UPD. Станом на 07:30 відомо про загибель трьох людей, серед них – дитина. Ще 19 осіб постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро людей госпіталізовані.

“Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні”, – написав Лисак.