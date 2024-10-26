Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Перша інформація про наслідки ракетної атаки на Дніпро з’явилась до опівночі. Глава ОВА написав, що внаслідок атаки пошкоджена житлова забудова і повідомив про перших постраждалих – двох чоловіків, один з яких перебував у важкому стані. Обох госпіталізували.
В ніч на 26 жовтня Лисак повідомив про першу постраждалу дитину – дівчинку 8 років, а також – про збільшення кількості постраждалих до дев’яти.
“У Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості. Загалом на зараз – вже 9 поранених. Четверо госпіталізовані. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів”, – йдеться у дописі.
Трохи пізніше з’явилась інформація про трьох загиблих і поранення 17-річного хлопця, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Станом на 01:41 Лисак написав, що з-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.
“Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них – 4 дітей. Одна дитина – у важкому стані”, – додав він.
UPD. Станом на 07:30 відомо про загибель трьох людей, серед них – дитина. Ще 19 осіб постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро людей госпіталізовані.
“Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні”, – написав Лисак.
- У Києві дрон влучив у багатоповерхівку
- Балістична атака на Кривий Ріг: постраждали 17 людей
- Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ: скільки БпЛА та ракет вдалось збити