В ніч на 16 травня 2025 року Одещина зазнала ракетної атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої було знищено будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Ця родина, яка прожила в цьому домі близько 20 років, втратила своє житло через повне згорання будівлі.

Крім того, під час атаки постраждав автомобіль директора зоопарку. Місцеві ЗМІ опублікували фотографії зруйнованого будинку та пошкодженого авто, які наочно демонструють масштаби руйнувань.

У ніч події в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Повітряні сили України зафіксували рух безпілотних літальних апаратів з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району.

Внаслідок обстрілу троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Двоє чоловіків та жінка, які перебували вдома під час атаки, зазнали мінно-осколкових поранень, переломів та термічних опіків. Постраждалих було госпіталізовано до лікарні, про що повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Одещини.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.

Ця атака стала ще одним ударом по цивільній інфраструктурі регіону, завдаючи шкоди не лише людям, а й культурним та природним об’єктам, зокрема Одеському зоопарку.

Місцева влада та служби порятунку продовжують оцінювати наслідки обстрілу та надають необхідну допомогу постраждалим. Громада Одещини висловлює солідарність із постраждалими та закликає до посилення заходів безпеки в регіоні.