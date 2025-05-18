У ніч на 18 травня російські війська здійснили ракетний обстріл Обухівського району Київської області, внаслідок чого загинула жінка, а ще троє осіб, серед яких 4-річна дитина, отримали поранення середньої тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

В результаті атаки було пошкоджено приватний будинок та сусідню багатоповерхівку. Також у Фастівському районі сталася пожежа на комбікормовому заводі.

На міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2025”, що проходив у Базелі, перемогу здобув австрійський виконавець JJ з піснею “Wasted Love”. Це вже третя перемога Австрії в історії конкурсу. Загалом JJ отримав 436 балів, з яких 258 – від національних журі та 178 – від глядачів.

До п’ятірки лідерів також увійшли представники Ізраїлю, Естонії, Швеції та Італії. Український гурт Ziferblat зайняв 9-те місце, набравши 218 балів.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп має намір найближчим часом провести пряму зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Американська сторона вже надіслала відповідну пропозицію, і наразі узгоджуються деталі майбутньої зустрічі.

Рубіо також зазначив, що США очікують на документ, підготовлений Україною та Росією, який підтвердить готовність сторін до компромісу. Без реального прогресу Сполучені Штати не братимуть участі в “нескінченних перемовинах”.

Крім того, Дональд Трамп анонсував телефонні розмови з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, які відбудуться 19 травня.

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Олександр Ширшин подав у відставку, звинувативши командування у неефективних рішеннях та безглуздих наказах, що призводять до втрат на Курському напрямку. Про це він повідомив у Facebook.

Ширшин підкреслив непрофесійний підхід керівництва. Водночас 47 ОМБр відмовилася коментувати ситуацію, а Генеральний штаб поки що не надав жодних коментарів.