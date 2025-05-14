У ніч на 14 травня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по місту Білопілля, розташованому на Сумщині, використовуючи дрони-камікадзе “шахед”. Міський голова Юрій Зарко повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали кілька багатоповерхових будинків, проте, на щастя, жертв та поранених не зафіксовано.

Мешканці місцевого гуртожитку показують наслідки атаки на свої домівки. Наталія Горова, одна з жительок, розповідає, що їй пощастило, адже вона ночувала з дітьми на дачі. Інша мешканка, Лідія, згадує, як о 2 годині ночі пролітали “шахеди”, один з яких не вибухнув, але вибив вікна в її квартирі, залишивши дах без покриття.

Юрій Зарко підтверджує, що обстріли Білопілля відбуваються щодня, і кількість прильотів іноді перевищує сотню за добу. В даний час місто піддається атакам касетними авіаційними бомбами (КАБами), а також дронами “молнія”, “ланцет” та “шахед”.

За словами міського голови, внаслідок авіаударів щодня пошкоджується десятки будинків і квартир. Вдень кількість зруйнованих або пошкоджених будівель може сягати понад 50, не враховуючи окремі квартири, які також зазнають серйозних ушкоджень.

Зараз близько 85% мешканців Білопілля евакуюються самостійно: діти забирають батьків, онуки – бабусь, або люди виїжджають на власному транспорті. Проте навіть під час евакуації місто не припиняють обстрілювати – нещодавно бомби впали всього за 40-50 секунд після того, як люди залишили свої домівки.

У Білопіллі спостерігаються проблеми з водопостачанням, наразі тривають ремонтні роботи для його відновлення. Також є перебої зі зв’язком та інтернетом. Через постійний контроль прикордонних населених пунктів з повітря, автомобілі бояться виїжджати, що ускладнює доставку життєво необхідних товарів, зокрема хліба.