20 травня 2025 року російські військові здійснили ракетний удар по стрільбищу військової частини, розташованій на Сумщині. Ця атака призвела до загибелі шести військовослужбовців, а ще десять отримали поранення. У зв’язку з цим інцидентом розпочато службове розслідування.

Національна гвардія України повідомила, що були заздалегідь розроблені алгоритми дій на випадок повітряної загрози, а також видані відповідні вказівки для запобігання скупченню особового складу. Після трагедії командир військової частини був відсторонений від виконання своїх обов’язків, а всі необхідні матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

У рамках слідства буде проведено правову оцінку дій усіх осіб, які ухвалювали рішення щодо організації безпеки на об’єкті, повідомили в Нацгвардії.

У Telegram-каналі «Російської інформаційної агенції TACC» 20 травня з’явилося відео, на якому зафіксовано ракетний удар «Іскандером» по табору підготовки в Сумській області. В агентстві також стверджували про близько 70 загиблих українських військовослужбовців, однак ця інформація не отримала підтвердження з офіційних українських джерел.

Ситуація залишається під контролем, тривають оперативні заходи та розслідування, щоб з’ясувати всі обставини цієї трагедії.