14 травня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Сумах. Вибух стався о 14:45, внаслідок чого є жертви та постраждалі.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що вибух, який було чутно в місті, став наслідком атаки на промислову інфраструктуру. За його словами, одна особа загинула, а семеро отримали поранення, троє з яких у критичному стані, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Згодом у міськраді уточнили, що кількість загиблих зросла до двох. Окрім цього, вночі 14 травня російська армія здійснила авіаційний удар по місту Ворожба, що призвело до пошкодження будівель та об’єктів критичної інфраструктури.

Того ж дня вранці російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль поблизу села Стецьківка. За даними Сумської міської військової адміністрації, внаслідок цього нападу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Протягом доби російські війська здійснили близько 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Відомо про численні пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів.