14 травня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Сумах. Вибух, що стався о 14:45, призвів до загибелі людей та численних травм. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, вибух, який було чутно в місті, став наслідком атаки на промислову інфраструктуру. В результаті цього інциденту одна особа загинула, а семеро отримали поранення, троє з яких перебувають у критичному стані, як зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Згодом у міськраді уточнили, що кількість загиблих становить дві особи.

Крім того, вночі того ж дня російська армія здійснила авіаційний удар по місту Ворожба, внаслідок чого постраждали будівлі та об’єкти критичної інфраструктури.

Вранці 14 травня російські військові також атакували безпілотником вантажний автомобіль поблизу села Стецьківка. У результаті цієї атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомляє Сумська міська військова адміністрація.

Протягом доби російські війська здійснили близько 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області, що призвело до пошкодження та знищення об’єктів цивільної інфраструктури.