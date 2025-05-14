14 травня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Сумах. Вибух, що стався о 14:45, призвів до загибелі людей та численних поранень.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що вибух, який було чутно в різних частинах міста, став наслідком атаки на промислову інфраструктуру. За попередніми даними, одна особа загинула, а семеро отримали поранення, з яких троє перебувають у критичному стані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Згодом у міськраді уточнили, що кількість загиблих зросла до двох. Окрім цього, в ніч на 14 травня російська армія також завдала авіаційного удару по місту Ворожба, що призвело до пошкодження будівель та об’єктів критичної інфраструктури.

Того ж ранку російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль поблизу села Стецьківка. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, про що повідомили у Сумській міській військовій адміністрації.

Протягом останньої доби російські війська здійснили близько 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Відомо про численні пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, що викликає серйозні занепокоєння серед місцевих жителів.