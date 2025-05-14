14 травня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Сумах. Вибух стався о 14:45, внаслідок чого є жертви та постраждалі.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що вибух, чутний у місті, став наслідком атаки на промислову інфраструктуру. За його словами, одна особа загинула, а семеро отримали поранення, з яких троє – у критичному стані, як зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Згодом у міськраді уточнили, що кількість загиблих зросла до двох, а поранених – до дев’яти.

Крім того, вночі того ж дня російська армія здійснила авіаційний удар по місту Ворожба, внаслідок чого постраждали будівлі та об’єкти критичної інфраструктури.

Вранці 14 травня російські військові також атакували безпілотником вантажний автомобіль поблизу села Стецьківка. За даними Сумської міської військової адміністрації, в результаті цієї атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Протягом доби російські війська здійснили близько 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Відомо про численні пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів.