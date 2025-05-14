14 травня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Сумах, що призвело до численних жертв. Вибух стався о 14:45, і внаслідок атаки загинули люди, а також є поранені.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що вибух, який було чутно в різних частинах міста, стався внаслідок атаки на об’єкт промислової інфраструктури. За його словами, одна особа загинула, а семеро отримали поранення, троє з яких перебувають у критичному стані.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що кількість загиблих становить дві особи, цю інформацію також підтвердила міська рада.

Крім того, в ніч на 14 травня російські війська здійснили авіаційний удар по місту Ворожба, що призвело до пошкодження будівель та об’єктів критичної інфраструктури.

Уранці того ж дня безпілотник російських військових атакував вантажний автомобіль поблизу села Стецьківка, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.

Протягом доби російські війська здійснили близько 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Відомо про численні пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів.