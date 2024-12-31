Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Внаслідок атаки уламки пошкодили приватний будинок в одному з населених пунктів області, вибивши вікна та пошкодивши покрівлю.
Окрім того, під час обстрілу постраждала жінка 1975 року народження. Лікарі діагностували у неї контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.
“Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки”, — зазначили в КОВА.
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