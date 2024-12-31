Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки уламки пошкодили приватний будинок в одному з населених пунктів області, вибивши вікна та пошкодивши покрівлю.

Окрім того, під час обстрілу постраждала жінка 1975 року народження. Лікарі діагностували у неї контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

“Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки”, — зазначили в КОВА.