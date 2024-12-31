Сьогодня, 31 грудня, напередодні Нового року, російські війська атакували Київську область, використовуючи безпілотники та ракети. Сили протиповітряної оборони працювали над знищенням ворожих цілей, кілька з них були збиті.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки уламки пошкодили приватний будинок в одному з населених пунктів області, вибивши вікна та пошкодивши покрівлю.

Окрім того, під час обстрілу постраждала жінка 1975 року народження. Лікарі діагностували у неї контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.