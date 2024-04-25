Про звуки вибухів в області моніторингові пабліки повідомили близько 6:30.

Про це розповів очільник місцевої ОВА Ігор Табурець.

“Російське окупаційне військо вранці 25 квітня здійснило ракетний удар по території Черкаської області. Пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі“, йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що до цього Повітряні сили ЗС України попередили про “швидкісну ціль у напрямку Черкас”.

Ігор Табурець пізніше розповів, що ворожому засобу повітряного нападу відпрацювали українські оборонці неба.

“По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі”, – зазначив він.

Минулось без загиблих. Станом на цю годину відомо про шістьох постраждалих, які звернулись за допомогою до лікарів.