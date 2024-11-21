21 листопада Російська Федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок удару пошкоджена адмінбудівля та поранені 15 людей.

О 10:25 голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті та закликав мешканців дотримуватися правил безпеки.

“Ракетна атака. Можливі ще виходи. Бережіть себе та своїх рідних”, – написав він.

Невдовзі стало відомо, що ракета влучила в адміністративну будівлю. За словами Вілкула, на місці працювали всі оперативні та комунальні служби.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про двох постраждалих – 32-річного чоловіка та 24-річну жінку. Він також уточнив, що частково зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені дві двоповерхівки.

Згодом кількість постраждалих зросла. Олександр Вілкул повідомив про 13 поранених, серед яких двоє дітей.

“Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога,” – зазначив Лисак.

На цей момент відомо, що внаслідок обстрілу також пошкоджено близько 10 житлових будинків.

До обіду кількість постраждалих збільшилася до 15, серед них – діти. Усі постраждалі отримують допомогу, комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.