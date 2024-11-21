21 листопада Російська Федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок удару пошкоджена адмінбудівля та поранені 15 людей.

О 10:25 голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті та закликав мешканців дотримуватися правил безпеки.

“Ракетна атака. Можливі ще виходи. Бережіть себе та своїх рідних”, – написав він.

Невдовзі стало відомо, що ракета влучила в адміністративну будівлю. За словами Вілкула, на місці працювали всі оперативні та комунальні служби.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про двох постраждалих – 32-річного чоловіка та 24-річну жінку. Він також уточнив, що частково зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені дві двоповерхівки.

Згодом кількість постраждалих зросла. Олександр Вілкул повідомив про 13 поранених, серед яких двоє дітей.

“Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога,” – зазначив Лисак.

На цей момент відомо, що внаслідок обстрілу також пошкоджено близько 10 житлових будинків.

До обіду кількість постраждалих збільшилася до 15, серед них – діти. Усі постраждалі отримують допомогу, комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що кількість поранених зросла.

“У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – “важка”. У неї різані рани голови”, – написав він.

Лисак додав, що окрім адмінбудівлі, у місті також пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси та легковик.