У ніч проти 21 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За даними голови ОВА, через ракетний удар загинув 12-річний хлопчик та двоє жінок віком 75 і 79 років.

Ще троє людей постраждали. Це — 17-річний хлопець і чоловіки віком 31 і 50 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Голова Ради оборони міста зазначив, що росіяни вдарили по житловому району Кривого Рогу.

Зараз триває ліквідація наслідків ракетної атаки, під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

У місті розгортають штаб допомоги.