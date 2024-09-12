Про це під час пленарного засідання сесії міськради повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
“У Львові ще підраховують точні збитки, завдані громаді внаслідок ворожої атаки на місто 4 вересня. Але вже попередньо можна сказати, що йдеться про щонайменше один мільярд гривень“, — сказав він.
Епіцентром атаки стали два райони Львова – Франківський та Залізничний. Загалом пошкоджено 189 будинків, з них 19 є пам’ятками архітектури. Вибито 3 446 вікон.
Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок, 52 квартири взагалі непридатні для проживання.
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