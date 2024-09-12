Загальні збитки від російської ракетної атаки на Львів 4 вересня оцінюються приблизно в 1 мільярд гривень.

Про це під час пленарного засідання сесії міськради повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“У Львові ще підраховують точні збитки, завдані громаді внаслідок ворожої атаки на місто 4 вересня. Але вже попередньо можна сказати, що йдеться про щонайменше один мільярд гривень“, — сказав він.

Епіцентром атаки стали два райони Львова – Франківський та Залізничний. Загалом пошкоджено 189 будинків, з них 19 є пам’ятками архітектури. Вибито 3 446 вікон.

Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок, 52 квартири взагалі непридатні для проживання.