Обстріл Львова 4 вересня

Про це під час пленарного засідання сесії міськради повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“У Львові ще підраховують точні збитки, завдані громаді внаслідок ворожої атаки на місто 4 вересня. Але вже попередньо можна сказати, що йдеться про щонайменше один мільярд гривень, сказав він.

Епіцентром атаки стали два райони Львова – Франківський та Залізничний. Загалом пошкоджено 189 будинків, з них 19 є пам’ятками архітектури. Вибито 3 446 вікон.

Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок, 52 квартири взагалі непридатні для проживання.