За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетного удару РФ по Полтаві загинули 50 осіб, а 271 людина отримала поранення.

Це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час ефіру телемарафону «Єдині новини».

«За нашими даними, 50 осіб загинуло, 271 постраждала. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність усіх служб, які працюють на місці», — зазначив Хорунжий.

Він також додав, що врятовано 25 людей, з яких 11 були витягнуті з-під завалів.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному закладу та лікарні в Полтаві. Спочатку повідомлялося про 51 загиблого і понад 235 поранених.

За словами керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, під завалами можуть залишатися близько 15 людей.