Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
“Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень”, — зазначають рятувальники.
Зазначається, що вогнеборцям вдалося ліквідувати осередки загоряння та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Також проведено обстеження території по якій був завданий удар.
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