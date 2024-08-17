Вранці 17 серпня російські війська здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. В результаті атаки сталось загоряння 10 автомобілів, також є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень”, — зазначають рятувальники.

Зазначається, що вогнеборцям вдалося ліквідувати осередки загоряння та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Також проведено обстеження території по якій був завданий удар.