Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень”, зазначають рятувальники.

Зазначається, що вогнеборцям вдалося ліквідувати осередки загоряння та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Також проведено обстеження території по якій був завданий удар.

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