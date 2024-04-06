Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

“Під час нічної атаки РФ ракета «Калібр» була збита мобільною вогневою групою. Це вже не перший випадок, коли наші мобільні вогневі групи показують неабиякий ефективний результат при захисті нашого неба. Іноді вони застосовують ПЗРК типу «Стінгер» або інших зразків, які нам надаються”, – повідомив Євлаш.

Також він зазначив, що під час цієї атаки російські війська намагалися запускати ракети та «Шахеди» як з півночі, так і з півдня. Інтервал між «Шахедами» становив 10 хвилин.

Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості: яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

“Цього разу ми бачимо, що не всім «Шахедам» вдалося це зробити – більшість була уражена нашими силами протиповітряної оборони”, – зауважив речник командування Повітряних сил.

Повітряні сили повідомляли про збиття двох російських розвідувальних безпілотників над Чорним морем, а до цього Військово-морські сили ЗСУ інформували, що після нічної атаки Росія вивела в Чорне море ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет “Калібр”.

Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 6 квітня російські війська атакували 32 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ), а також шістьма ракетами різних типів, зокрема трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області. Сили ППО знищили три крилаті ракети і 28 “шахедів”.