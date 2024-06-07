Повідомлення в додатку "Резерв+" щодо фейкової адреси може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК відразу виносило постанову про накладення штрафу.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки, але при цьому у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

Натомість поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність військовозобов’язаного за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, також може вважатися підтвердним документом для того, аби відразу виносити постанову про накладення штрафу.

У разі добровільної несплати такого штрафу особа ризикує тим, що її рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження. Видання нагадує, що для фізичних осіб штрафи становлять до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн.