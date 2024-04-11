Про це повідомляє  Київська військова адміністрація

“Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури“, – йдеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

“Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті”, – зауважують у відомстві.

Очікуємо на детальнішу інформацію.

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