Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західні союзники рано чи пізно дозволять Україні бити їхньою далекобійною зброєю вглиб Росії.

Про це він сказав в інтервʼю RMF24. Він наголосив, що Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки й атакувати аеродроми РФ.

“На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки й атакувати аеродроми, з яких вони злітають”, — сказав він.

Сікорський нагадав, що подібних дискусій було чимало: спочатку союзники розмірковували над передачею Україні танків Leopard, потім про іншу західну техніку і, нарешті, про винищувачі F-16.

Відповідаючи на запитання, чи немає у західних політиків страху перед імовірною відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на розширення ударів по РФ далекобійною зброєю країн НАТО, польський міністр сказав: “Ні”.

“Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використає все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Усі звірства, на які він здатний, уже застосовуються на полі бою”, — висловився Сікорський.