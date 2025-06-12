Репера Silentó засудили до 30 років за вбивство кузена

Про це пише The New York Times

Репера Silentó, чиє справжнє ім’я Ріккі Гок, засудили до тридцяти років позбавлення волі через стрілянину, внаслідок якої загинув його кузен. Він визнав свою провину у ненавмисному вбивстві, а також у трьох інших обвинуваченнях, пов’язаних із цим інцидентом, про що повідомляє The New York Times.

Двадцятисемирічний Ріккі Ламар Гок визнав себе винним у ненавмисному вбивстві, нападі з обтяжуючими обставинами, зберіганні вогнепальної зброї під час скоєння злочину та приховуванні смерті іншої особи. Він також зазначив, що має проблеми з психічним здоров’ям.

Гока затримали у зв’язку з вбивством його кузена, 34-річного Фредеріка Рукса III, якого 21 січня 2021 року вранці виявили з кількома вогнепальними пораненнями. Медики, які прибули на місце події, констатували його смерть.

Сусіди чули постріли, а відеокамери зафіксували, як білий BMW SUV залишає місце злочину через кілька хвилин після стрілянини. Один із родичів Рукса повідомив поліції, що востаннє постраждалого бачили разом із Гоком, який забрав його на автомобілі, що відповідав опису.

Після затримання 1 лютого 2021 року Гок зізнався слідчим, що саме він стріляв у Рукса. Спочатку репера звинуватили у вбивстві, але це звинувачення було знято в рамках угоди про визнання вини.

Адвокат Гока поки що не прокоментував ситуацію на запит журналістів.

У день арешту прессекретарка репера заявила, що він