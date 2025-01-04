На 49-му році життя перестало битися серце колишнього воротаря та тренера низки український клубів Олександра Гуменюка.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу Діназ.

Гуменюк розпочав кар’єру у Хмельницькому Поділлі, після чого в 1990 році перейшов в юнацьку київського Динамо, проте за основну команду так і не зіграв.

16 років Гуменюк відіграв на позиції голкіпера за низку клубів нашої країни, у тому числі – ЦСКА, Дніпро, Чорноморець, Волинь та Металіст.

Згодом Олександр працював тренером воротарів у Кримтеплиці, Зірці, Ворсклі, збірній України U-19, Буковині, Діназі. Мав самостійний тренерський досвід у тій же Буковині, Полтаві та Інгульці-2.

Останнім часом Гуменюк працював у дитячій академії Диназу Dinazik-Kids.