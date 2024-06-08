Про це повідомляє радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
Він зазначив, що в грудні 2022 року росіяни збудували перекриття через річку, використовуючи при цьому варварські методи. Значну частину Кальчику просто засипали землею зі шлаком, що призвело до серйозних порушень екосистеми.
Нещодавно в місцевих чатах маріупольці повідомляли про ще один злочин окупантів: до річки скидають відходи з бетонного заводу. Це додатково забруднює воду та погіршує і без того критичну ситуацію.
Через такі безвідповідальні та злочинні дії загарбників річка Кальчик опинилася на межі повного висихання. Це матиме катастрофічні наслідки не лише для самої водойми, але й для всієї екосистеми Приазов’я, наголошу Андрющенко.
“Тепер річка може просто пересохнути. Загарбники нищать не лише будинки, але й усю екосистему Приазов’я”, – наголосив Андрющенко.
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