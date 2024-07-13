Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
Він пояснив, що ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці. Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина.
“В неї — травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. “Швидка” доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу”, — зазначив глава ОВА.
Зі слів бабусі, її онука була сама у домі, “мабуть злякалась і побігла до нас у кухню”. Це сталося в той, як агресор завдав удару по Чорнобаївці.
Нині будинок, де жила дівчинка — в руїнах. Зрешечені уламками стіни, потрощена покрівля, побиті вікна й шибки.
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