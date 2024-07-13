У суботу, 13 липня, внаслідок удару російських військ по селищу Буди на Харківщині загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Про це повідомила Харківська міська рада.

“Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між першим та другим ударами був проміжок у пів години. Ворог цинічно атакує раніше уражені ним будівлі, коли туди прибувають усі профільні служби для допомоги.

“Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю”, — наголосили в міськраді.

Нагадаємо, в суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. За останньою інформацією, внаслідок ударів дві людини загинули й 22 постраждали. Відомо, що серед постраждалих принаймні одна дитина.