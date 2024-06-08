Російські компанії вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської області як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад 6 мільйонів євро.

Про це пише Центр національного спротиву у Telegram-каналі.

Зазначається, що зерно та інші сільгосптовари росіяни за сприяння місцевих гауляйтерів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану. Відомо, що один із цих “експортерів” є близькою людиною до президента РФ Володимира Путіна.

Також ЦНС повідомляє, що ворог продовжує депортацію українців з ТОТ Херсонщини.

“На тимчасово окупованій частині Херсонської області знову фіксуються випадки, коли місцеві колаборанти виселяють зі свого помешкання українців. У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових”, — йдеться у повідомленні.

Окрім операції з переселення тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини.