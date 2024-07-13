Україна відновила процес ратифікації Римського статуту з метою завершити його до кінця 2024 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Мудра заявила, що вона підтримує ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також відзначила, що генеральний прокурор та відповідний комітет парламенту також підтримують цей крок.

Вона висловила надію, що це питання буде вирішено до кінця року. Мудра наголосила, що Україна вже двічі визнала юрисдикцію МКС, тому ратифікація не створить нових ризиків. Вона також пояснила, що МКС доповнює національні судові системи для покарання за міжнародні злочини, а не замінює їх.

“МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків із ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти і пояснювати військовим, що ми і почали робити”, – пояснила Мудра.

Мудра зазначила, що військові бояться, що росіяни можуть подати справи до МКС, але це буде можливо лише у випадку, якщо українська система не зможе розслідувати ці дії.