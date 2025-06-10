Раймонд Мураталла – новий чемпіон світу IBF у легкій вазі

Міжнародна федерація боксу (IBF) оголосила офіційний сайт IBF

Міжнародна федерація боксу (IBF) оголосила про призначення Раймонда Мураталлу новим чемпіоном світу у легкій вазі. Це рішення було опубліковане на офіційному сайті організації.

Раніше титул чемпіона світу IBF у легкій вазі належав українському боксеру Василю Ломаченку, який здобув його у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа нокаутом у 11-му раунді. Проте, після цього 37-річний спортсмен не виходив на ринг через травму спини, що призвело до медичного виключення.

5 червня Ломаченко оголосив про завершення своєї професійної кар’єри, що призвело до звільнення титулу IBF.

“IBF пишається тим, що пан Ломаченко є одним із колишніх чемпіонів. Його досягнення на рингу, як професіонала, так і аматора, є справді винятковими. Він створив спадщину, позначену рішучістю та спортивною майстерністю, яка продовжуватиме надихати наступні покоління бійців. Ми висловлюємо щиру вдячність Ломі за його внесок у спорт та IBF. Бажаємо йому всього найкращого та успіхів у майбутніх починаннях.” – IBF

Після завершення кар’єри Ломаченка IBF визначила нового чемпіона світу у легкій вазі – Раймонда Мураталлу, який раніше був тимчасовим чемпіоном світу та обов’язковим претендентом на титул.

14 червня відбудеться бій між Енді Крузом та Хінонорі Місіро, результати якого визначать обов’язкового претендента на титул. Мураталла проведе свій перший обов’язковий захист звання чемпіона світу IBF саме з цим суперником.

Раймонд Мураталла: коротка біографія

Раймонд Мураталла – 28-річний боксер з США, який розпочав свою професійну кар’єру 16 вересня 2016 року. За цей час він провів 23 бої, з яких 17 завершив нокаутом, і досі не зазнав жодної поразки.

У травні 2023 року Мураталла здобув свої перші професійні титули, вигравши пояси NABF та WBO Global Lightweight у поєдинку проти Джеремі Накатіла.

Останній бій Мураталлі відбувся проти росіянина Заура Абдуллаєва, де він здобув перемогу одностайним рішенням суддів і вперше в кар’єрі отримав пояс тимчасового чемпіона світу.