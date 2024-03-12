Легіон “Свобода России”, РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Про це повідомив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

“Прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем сил визволення. Наразі в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій”,— пише він

У російських телеграм-каналах повідомляють, що на кордоні помічено кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до кордону виявили танки.

“Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон”, — пише у телеграм-каналі Легіон “Свобода России”.

Бійці ЛСР заявили про прагнення звільнити народ РФ від диктатури Кремля. “Ми будемо відбирати у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром”, — додали вони.

Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що на територію Бєлгородської області зайшли російські добровольці. Згідно з повідомленнями відомо, що вони просунулись у декількох напрямках Грайворонського району.