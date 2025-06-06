Тимчасове закриття аеропорту Рейгана через святкування 250-річчя Армії США

Як пише медіа The Washington Post

У суботу, 14 червня, аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні тимчасово призупинить свою діяльність через військові прольоти над містом. Цей захід приурочений до святкування 250-річчя Армії США, яке співпаде з 79-м днем народження президента Дональда Трампа.

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) повідомила, що це святкування вплине на авіаційний рух. Очікується, що близько ста рейсів можуть зазнати затримок, а середній час очікування складе близько трьох годин. Найбільші перебої в розкладі прогнозують у період з 18:00 до 21:30 за місцевим часом. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаніях.

Святкування 250-річчя Армії США включатиме військовий парад, прольоти літаків та феєрверки. Особливістю заходу стане проліт 50 армійських гелікоптерів над парадом, де також будуть представлені танки та інша військова техніка.

Команда парашутистів “Golden Knights” здійснить висадку на галявину поруч із Білим домом, де вручить президенту Трампу американський прапор. У програмі заходу також запланований салют.

За попередніми оцінками, організація святкування обійдеться від 25 до 45 мільйонів доларів США. Проте загальна сума витрат уряду на цей захід поки що не визначена.