Президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення щодо стрілянини у Пенсильванії 13 липня, де було поранено кандидата у президенти США та колишнього очільника держави Дональда Трампа.

Про це Президент України написав у мережі Х.

Український президент висловив своє обурення щодо стрілянини по колишньому президенту США Дональду Трампу, підкресливши, що насильство ніколи не має бути виправданим.

“З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати”, – йдеться у дописі.

Він виразив радість, що Трамп уже в безпеці, та побажав йому швидкого одужання. Зеленський також висловив співчуття родичам жертви цього нападу та побажав сили всім, хто постраждав. Він закликав Америку вийти з цієї ситуації сильнішою.