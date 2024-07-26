Зараз існує великий попит на операторів БПЛА, оскільки війна стає більш високотехнологічною з широким використанням роботизованих систем та безпілотних літальних апаратів. Також є значний попит на ІТ-фахівців з тих самих причин – війна стає сучаснішою та технологічнішою.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтервʼю для NV.

Він зазначив, що останнім часом зросла кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці і розвідники.

“Можна говорити, що доволі-таки різний спектр. Як суспільство у нас різне, так кожен шукає себе відповідно до своїх навичок, бажань, страхів, готовності. Наприклад, чимало українців за час війни пройшли курси тактичної медицини, якісь базові курси, опанували якісь навички, принаймні елементарні — вони більш впевнено почуваються. А хтось навпаки”, — каже Лазуткін.

Речник Міноборони зауважив, відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий. Забезпечувати роботу на лінії бойового з’єднання має величезна кількість людей.

“Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування. Тобто армія — це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі — швидко, мобільно і якісно”, — сказав він.