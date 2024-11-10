На поетичному слемі Україну представляв Дмитро Лазуткін – поет, журналіст, телевізійний продюсер і військовослужбовець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, а з квітня 2024 року – речник Міністерства оборони України.

Про це повідомило посольство України в Австрії.

За цією інформацією, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін переміг на поетичному конкурсі у Відні, організованому у межах європейської мережі культурної співпраці EUNIC Austria.

“Вірші Дмитра, написані під час служби в лавах Збройних Сил України, пробудили глибокі емоції в інтернаціональної публіки, яка зібралася на цей поетичний вечір. П’ять талановитих авторів з Чехії, Словаччини, Австрії, Франції та України представили свої твори, кожен у власному стилі, що перетинало межі між текстом і особистістю, створюючи живі перформанси. Як це й належить на справжньому поетичному слемі, публіка обирала переможця, і цього разу їхні серця підкорила Україна!” — йдеться у повідомленні.

В посольстві додали, що рамках перебування у Відні Дмитро Лазуткін зустрівся з українською громадою. Під час вечора обговорили його творчість, зокрема нещодавно видану збірку поезії «Будемо жити вічно», а також збірку «Закладка», завдяки якій він здобув Національну премію України імені Тараса Шевченка. Окрім того, Дмитро поділився своїм досвідом служби на фронті.