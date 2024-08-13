Україна не зацікавлена забирати територію Курської області Росії, а прагне лише захистити життя українських громадян, яких росіяни обстрілюють із цього регіону.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє “Суспільне”.

“Україна не зацікавлена в тому, щоби забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа та тільки по районах нашої Сумської області України відбулося понад дві тисячі ударів. Це реактивні системи залпового вогню, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, понад сотня ракет”, — пояснив Тихий.

За його словами, операція українських сил у Курській області допомагає фронту, оскільки не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи на Донеччину й ускладнює її військову логістику. Також речник МЗС зауважив, що метою Сил оборони України є лише військові сили та військові контингенти.

“Це дуже важливо. І мета цієї операції — збереження життів наших дітей, захист території України від російських ударів”, — наголосив Тихий.

За його словами, Росія принесла війну на територію України, тож цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Що швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі “Формули миру”, яка до цього веде, то швидше припиняться рейди на територію РФ.

“А поки Путін цю війну продовжує, він отримуватиме від України такі відповіді. Це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в межах реалізації права на самозахист”, — вважає Тихий.