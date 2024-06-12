Про це в етері телемарафону “Єдині новини” поінформував речник Оперативно-тактичного угрупування військ “Сіверськ” Вадим Мисник, відповідаючи на питання, наскільки потужними є російські ДРГ.

“Наша розвідка відслідковує дії сил, які перебувають по той бік кордону. І звісно, весь час — і у минулому році, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють доволі професійні диверсанти саме із боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога”, — зазначив Мисник.

Він зазначив, що своєю чергою українські сили оборони застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати (диверсантів – ред.).

На питання про те, чи є у складі ДРГ так звані “кадирівці”, митник зазначив, що у них немає також інформації щодо ДРГ або розвідників із боку РФ.

“Кадирівці підрозділи трохи іншу мають специфіку. Більш всього як загороджувальні загони, наприклад, вони виконують завдання. Як показує досвід, саме як штурмові або розвідгрупи вони не дуже активно застосовувалися (раніше – ред.)”, — заявив речник.