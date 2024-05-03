Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

«Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання і в 2000-х роках, коли разом з нашими іноземними партнерами вже прилітали в Україну F-16, і під час міжнародних навчань виконували спільні маневри разом із Су-27, МіГ-29, досить успішно це було поєднано, досить ефективно», – розповів Євлаш.

Він також наголосив, що хотілося б якомога швидше переозброїти весь повітряний парк машин в Україні, це було б ефективніше в обслуговуванні та застосуванні, однак зараз необхідно виходити з того, що є.

Повітряні сили не можуть розголошувати точну дату, коли в Україні з’являться винищувачі F-16. Проте у відкритих джерелах є інформація, нібито це станеться вже у червні.