Про це повідомляють росЗМІ, цитуючи заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

“Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру”, – сказав Пєсков.

Також за його словами, новообраний американський лідер “говорить про мир”, а не про конфронтацію, “він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це вигідно відрізняє його від чинної адміністрації Байдена”.

Водночас у Кремлі зазначили, що важко передбачити, “наскільки Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії”.

“Ви знаєте, одна справа ставка на передбачуваність, у плані пані Харріс і пана Байдена – все досить передбачувано, та лінія, яку вони займатимуть до того моменту, як вони покинуть Білий дім. Пан Трамп у цьому плані менш передбачуваний, і також, напевно, менш передбачувано, наскільки він дотримуватиметься тих заяв, які він робив у ході передвиборчої кампанії”, – сказав Пєсков.