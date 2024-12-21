Зокрема, 20 грудня намагалися форсувати річку в районі Антонівського мосту, але не доплили навіть до середини Дніпра.

Про це розповів в телеефірі речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, така атака не стала чимось екстраординарним, адже росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі.

“Вчора противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту. Проте Сили оборони спрацювали на випередження – деякі ворожі засоби не встигли розгорнутися і залишалися на місцях зосередження”, – розповів Волошин.

Хоча обстріл був доволі масований, і є жертви та постраждалі, є руйнування будинків та інфраструктури, противник не зміг доплисти навіть до середини Дніпра.