ЗСУ не б'ють по російських суднах в Азовському морі тому, що військові кораблі загарбників не заходять в окуповані порти, а Україна не вражатиме цивільні судна – навіть ті, що розкрадають ресурси з окупованих територій.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

Постало запитання, чому ЗСУ не дістають кораблі росіян в Азовському морі, хоча у 2022 році вражали їх у порту тимчасово окупованого Бердянська.

“До речі, Росія не заходить військовими кораблями в порти Маріуполя і Бердянська, в якому на початку повномасштабного вторгнення був знищений великий десантний корабель “Саратов” і ще два пошкоджено. Вони продовжують використовувати ці порти для пограбунку окупованих територій – збіжжя і метал”, – заявив речник.

Він пояснив: для пограбунку ресурсів загарбники здебільшого використовують судна, які не заходять в іноземні порти (там їх одразу заарештують), а натомість з цих кораблів перевантажують вкрадене на “білий флот”.

Військовий повідомив, що Україна слідкує за цією ситуацією, і вже були кейси, коли аналіз показував походження зерна – і це “досить нескладно” робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.