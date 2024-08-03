Про це заявив речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
“Навіщо заважати російським окупантам їх утилізувати, витягуючи з інших ліній ці системи оборони? Направду, інколи дивує, з яким завзяттям вони це роблять, враховуючи те, що і в самій Росії періодично вибухає і вони може б і там були потрібні… Але їх планомірно привозять на утилізацію в Крим”, — сказав Плетенчук.
Водночас речник заявив, що міст приречений в будь-якому випадку і це питання часу, так само як і наявність військових кораблів в пункті базування Новоросійська. Також Плетенчук зазначив, що на руйнування мосту не впливає його довжина, яка складає понад 18 км.
“Тут довжина особливого значення не має, бо достатньо зруйнувати одну секцію для того, щоб він припинив своє існування. І чим більше таких секцій знищити — тим складніше буде його відновлювати. Але це така локація, в якій сходяться всі можливості нашого ворога і наші можливості. Так, там є ешелонована оборона — це факт. І так чи інакше, а в повітрі присутня авіація ворога у великій кількості, антидронову роботу виконують за рахунок гелікоптерів”, — пояснив речник ВМС і додав, що “знищення мосту ускладнить логістику для росіян, а вона для них вже надскладна”.
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