Через Кримський міст російські загарбники періодично транспортують в Крим новітні системи ППО, що дає змогу Силам оборони знищувати їх там. Йдеться про такі російські системи, як С-400 "Тріумф" та С-500 "Прометей".

Про це заявив речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

“Навіщо заважати російським окупантам їх утилізувати, витягуючи з інших ліній ці системи оборони? Направду, інколи дивує, з яким завзяттям вони це роблять, враховуючи те, що і в самій Росії періодично вибухає і вони може б і там були потрібні… Але їх планомірно привозять на утилізацію в Крим”, — сказав Плетенчук.

Водночас речник заявив, що міст приречений в будь-якому випадку і це питання часу, так само як і наявність військових кораблів в пункті базування Новоросійська. Також Плетенчук зазначив, що на руйнування мосту не впливає його довжина, яка складає понад 18 км.